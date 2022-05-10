رئيس «المصري الديمقراطي»: دعوة الرئيس للحوار هدفها الإصلاح السياسي

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الأحزاب لها حق تداول السلطة والتعبير عن الرأي وهذه كل مقومات الحوار السياسي في العصر الحديث، وهذا الحوار يعد تفاوضا اجتماعيا لوضع حلول للمجتمع، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ضرورة الإصلاح السياسي.

الدولة في حاجة لإدارة حوار ينتهي بالإصلاح السياسي

وأوضح رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن دعوة الرئيس السيسي هدفها الإصلاح السياسي، ويجب السير في هذا الأمر حتى لا يتفرغ الحوار من مضمونه، مبينا أن الدولة في حاجة لإدارة حوار ينتهي بإصلاح سياسي، موضحا أن على رأس هذا الحوار الإفراج عن بعض المسجونين خاصة المسجونين في قضايا الرأي، مطالبا بوضع سقف توقعات محدد للخروج بها من هذا الحوار، لأن الحديث عن أنه سيحل كل شيء سيؤدي للخروج بنقاط عريضة دون أي نتيجة على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة مناقشة تحسين الوضع السياسي في مصر في هذا الحوار واتخاذ قرارات بتشريعات تدعم ذلك وهذا الهدف ممكن تحقيقه من خلال خارطة طريق.

أهمية دعوة الرئيس السيسي للحوار

من جهته، قال حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، إن الحوار يأتي في ظل أزمة عالمية بدأت بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن هناك اجتماعات في مستقبل وطن بداية من الغد، مبينا أن الحزب على صلة بالجميع.