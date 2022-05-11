مقتل سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكي في أكتوبر: بلغ عن الجناة قبل وفاته

قُتل سائق في إحدى شركات النقل الذكي، على يد تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد، يقودها سائق في شركة الكهرباء، وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه يبلغ من العمر 43 سنة، وحضر إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر -قبل وفاته- بملابس ممزقة وبه إصابات في الوجه، وقال إنه أثناء توصيله إحدى السيدات منطقة «ابني بيتك» فوجئ بمجموعة من الأشخاص يعتدون عليه بالضرب، بزعم أنه لص ويراقب المكان لتنفيذ جرائم سرقة.

المارة حاولوا تخليصه من المتهمين

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بأن قوة أمنية من البحث الجنائي اصطحبت المجني عليه إلى مكان الحادث، وأثناء فحص البلاغ قال المجني عليه إن المارة الذين شاهدوا واقعة الاعتداء عليه تدخلوا وتمكنوا من تخليصه من أيدي المتهمين، وعندما انصرف من مكان الحادث توجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الجريمة، وفوجئ الفريق الأمني بتعرض المجني عليه لحالة إعياء مات على إثرها.

سرقة سيارة المجني عليه

وتمكنت قوة أمنية قادها المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من القبض على المتهمين بقتل السائق، وتبين أن زعيم العصابة سائق في شركة الكهرباء، وأن سيارته تعرضت للسرقة منذ شهر، ومن يومها وهو يقف في المنطقة يمارس مهام رجال الشرطة في تفتيش المارة وفحص هوياتهم، معتقدًا أنه بذلك سيتمكن من الوصول إلى سارق سيارته.

تشريح جثمان الضحية

وأوضحت التحريات أن سائق شركة الكهرباء ونجله و3 من جيرانه اعتدوا بالضرب على الشاب عندما شاهدوه في المنطقة، بزعم أنه كان يراقب حركة السكان لتنفيذ جريمة سرقة، واعترف المتهمون بتفاصيل الجريمة فتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته.