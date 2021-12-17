تفاصيل واقعة تحرش سائق أوبر بطفلة في الشيخ زايد.. تتبعها لهتك عرضها

واقعة تحرش جديدة كانت ضحيتها طفلة في منطقة الشيخ زايد كشفتها صرخات واستغاثات أصدرتها المجني عليها صاحبة العشر سنوات، لينقذها القدر بعدما سمع الجيران والأهالي الصوت وتحركوا على الفور لمعرفة مصدره حيث تبين تعرض الطفلة للتحرش على يد شاب ويعمل سائق أوبر داخل إحدى العقارات.

المتهم شرع في هتك عرض الطفلة

تعود تفاصيل الواقعة داخل إحدى العقارات بمدينة الشيخ زايد حيث دلفت الطفلة التي لم تكمل عقدها الأول بعد إلى الداخل ولم تعلم أن هناك عين ذئب تراقبها من بعيد منتظرة لحظة دلوفها المنزل لينقض كفريسة سهلة عيلها بين براثنه، على الفور سار الشاب في هدوء وثبات حتى لا يثير الشكوك ويلفت الانتباه ثم دلف خلف الصغيرة إلى العقار وحاول حصر ملابسها وشرع في هتك عرضها إلا أن أصدرت صرخات للاستغاثة بالجيران وسط محاولة المتهم لكتم تلك الاستغاثات.

البحث عن مصدر الصوت

مرت دقائق يبحث فيها الجيران عن مصدر تلك الصرخات حتى هرول البعض داخل العقار والبعض الآخر خرجوا من شققهم في العقار حتى شاهدوا الشاب وهو يحاول التحرش بالطفلة فالتفوا حوله وتمكنوا من الإمساك به والتحفظ عليه حتى مجيء والد الطفلة.

وصل والد الطفلة إلى العقار بعدما هاتفه بعض الأهالي ليخبروه بتفاصيل الواقعة والذي توجه مسرعاً إلى العقار، حيث اطمأن على ابنته في البداية ثم قرر تحرير بلاغ ضد المتهم في قسم شرطة الدائرة.

بلاغ من الأب

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغاً من الأب يفيد بتعرض نجلته للتحرش على يد شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم بعد أن تحفظ عليه الأهالي وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وبفحص صحيفة حول المتهم تبين أن له معلومات جنائية سابقة في قضية آداب، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.