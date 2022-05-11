الديهي ناعيا أبناء الوطن: القوات المسلحة تواصل الليل بالنهار لتقتص للشهداء

نعى الإعلامي نشأت الديهي، شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم جراء إحدى العمليات الإرهابية في سيناء، مؤكدًا أن القوات المسلحة تواصل الليل بالنهار لكي تقتص للشهداء وتبسط إمكانياتها لضبط الحدود ومطاردة فلول ما تبقى من أهل الشر والباطل بسيناء، مشددًا على أن رجال القوات المسلحة يستحقون الشكر والتقدير والثناء، لكونهم يقابلون مخاطر ومشكلات على مدار الساعة هم وذويهم، وتوجيه الشكر لهم واجب أصيل.

بيان القوات المسلحة يعبر بدقة عن ما جرى في هذه الأثناء

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، أن هناك عملية استمرت خلال الأيام الماضية أدت لنفوق مجموعة من الإرهابيين كان بحوزتهم مجموعة من الأسلحة المتقدمة والقنابل المعدة للانفجار، وتحفظت على جثث هؤلاء الإرهابيين لتسليمها لذويهم، مشيرًا إلى أن بيان القوات المسلحة يعبر بدقة عن ما جرى في هذه الأثناء، ويؤكد أن القوات في حالة استنفار شامل لكافة الأسلحة وتتحرك تحركات مدروسة بمعلومات ودقة شديدة .

دقة العمل والتصويب تعكس ارتفاع مستوى الجاهزية

وأوضح الإعلامي، أن دقة العمل والتصويب تعكس ارتفاع مستوى الجاهزية، كما أن الإرهاب موجود في كل دول العالم ولن ينتهي والمعركة ضد الإرهاب مستمرة، موضحًا أن سبب عودة العمليات الإرهابية بعد توقفها تمامًا لمدة تصل لعامين، لكون مصر مازالت مستهدفة وهناك مؤامرات عديدة تستهدف النيل من الدولة المصرية ومن ينكرها جزء أصيل منها، لافتًا إلى أن تنظيم داعش توقف خلال فترة كورونا ولم يكن هناك عمليات تذكر.

عناصر داعش عادت مرة أخرى بعد انتهاء جائحة كورونا

وأردف نشأت الديهي، أن عناصر داعش عادت مرة أخرى بعد انتهاء جائحة كورونا، وهناك إعادة للتمركز من داعش خاصة بالقارة الإفريقية، مؤكدًا أن التنظيمات الإرهابية مازالت موجودة وداعش والإخوان وتنظيم القاعدة موجودين، والتنظيمات الإرهابية تدار من قبل جهاز استخبارات دولية لمحاولة ابتزاز الدولة الوطنية والتأثير عليها، لافتًا إلى أن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش اجتمع اليوم بالمغرب لدراسة تحركات التنظيم.