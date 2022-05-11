شهادة علي السمودي: الاحتلال عطل دخول الإسعاف لإنقاذ شيرين أبوعاقلة

قال الصحفي الفلسطيني علي السمودي، المصاب اليوم في استهداف صحفيين بفلسطين المحتلة، إن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الصحفيين الفلسطينيين بقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة، وإصابته في صباح اليوم عقب ملاحقة القوات الإسرائيلية مخيم جنين للقبض على أشخاص.

بداية ذهاب فريق الصحفيين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه تحرك مع زميلته شيرين أبو عاقلة، وارتدوا الخوذ والسترات المكتوب عليها الصحافة وبدأوا التصوير من خلال فريق عمل كبير واختاروا مكانا للتصوير وعند الوقوف به بدأ إطلاق النار وأخبر زميلته بضرورة مغادرة المنطقة بسبب الرصاص من قبل قوات الاحتلال وتم اغتيال زميلته، وإصابته برصاصة.

تعطيل دخول الإسعاف

وأضاف المصاب اليوم في استهداف صحفيين بفلسطين المحتلة، أن قوات الاحتلال عطلت دخول الإسعاف للصحفية الشهيدة مما أثر عليها وتوفيت في الحال، نافيا رواية الاحتلال الإسرائيلي الذي أشار بقيام مسلحين فلسطينيين بقتل السيدة لأنه لا يوجد مدنيون أو مسلحون فلسطينيون في المنطقة.

وأكد أنه يطلب من الاحتلال نشر الفيديوهات الخاصة بالعملية، لافتا إلى أن إطلاق النار عليهم رسالة للإعلام بأنه يريد تنفيذ عملية اقتحام للمخيم دون أي اهتمام بالإعلام ولن يتيح للإعلام نقل هذا الأمر.

حالته مستقرة

وأشار علي السمودي في استهداف صحفيين بفلسطين المحتلة، إلى أن الطلقة أصابته أسفل الكتف وخرجت على الفور عندما تحرك ولم تصب قلبه بفارق بسيط، موضحا أنه أصيب بنزيف حاد وتمت السيطرة عليه وأصبحت حالته مستقرة الآن.