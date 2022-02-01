حلقة خاصة لـ«الحياة اليوم» من داخل معرض القاهرة الدولي الكتاب.. فيديو

أجرى برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، اليوم، جولة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».

مؤسسة الثقافة اليونانية: نبحث مع الناشرين وضع خطة عمل مستقبلية

قال الدكتور خالد رؤوف، منسق عام النشاط الثقافي بمؤسسة الثقافة اليونانية، إن المؤسسة لديها هذا العام، برنامج لدعم الترجمة عن اليونانية للعربية، وعقدت المؤسسة اجتماعا مع الناشرين لرسم أجندة وخطة تعاون بين الطرفين مستقبلا.

وأعرب المنتصر المعمري، ممثل وزارة الإعلام بجناح سلطنة عمان، عن سعادته بالتواجد في معرض الكتاب، قائلا إن السلطنة حريصة دائما في المشاركة بالمعرض، لما له من أهمية كبرى والتي تجمع المثقفين والأدباء.

سلطنة عمان: معرض القاهرة للكتاب له أهمية كبرى

أشار «المعمري»، إلى أن السلطنة تشارك في معرض الكتاب من خلال عدة جهات حكومية، منها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، إضافة لوزارة الإعلام، نظرا لوجود إصدارات متنوعة.

قال فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي بالأرشيف الوطني الإماراتي، إن العلاقة بين مصر والإمارات ممتدة، «مصر في نفوسنا لها احترام وقيمة وحب كبير، وهذا الحب امتد من حياة الشيخ زايد، حتى يومنا هذا».

الإمارات: عرض صور أرشيفية تعكس عمق العلاقات مع مصر

أضاف «المرزوقي»، أن تواجد الإمارات في معرض الكتاب امتداد لهذه العلاقة، من خلال عرض صور أرشيفية عن عمق العلاقة بين البلدين، مثل زيارات الشيخ زايد لمصر، وزيارات الزعماء والرؤساء المصريين إلى الإمارات.

وأوضح فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي بالأرشيف الوطني الإماراتي، إن أن هذا الأرشيف يستهدف الشباب الذي لم يعاصروا بدايات العلاقة بين مصر والإمارات، وبالتالي عرضها بالمعرض، يشكل فرصة لمعرفة أهداف الأرشيف ومقتياته.