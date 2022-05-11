محافظة القليوبية: مقابر «تل بني تميم» مخالفة ولا توجد بها رفات أموات

أكدت محافظة القليوبية أن المقابر التي تم هدمها خلال إحدى حملات إزالة مخالفات البناء في قرية «تل بني تميم»، بدائرة مركز شبين القناطر، تم بناؤها بالمخالفة على أرض وضع يد، ولا توجد بها أي رفات خاصة بالأموات، وصدر لها قرارات إزالة، كما أنها بناء حديث، دون تصريح أو إخطار الجهات المختصة.

جاء ذلك في بيان أصدرته محافظة القليوبية مساء اليوم الأربعاء، رداً على ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام الوحدة المحلية لقرية «تل بني تميم» بهدم مقبرتين في القرية رغم وجود جثث بها، إلا أن بيان المحافظة أشار إلى أن لجنة من الديوان العام ومجلس مدينة شبين القناطر، قامت بمعاينة الموقع، وتبين أن المقبرتين خاليتين من رفات الأموات.

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لجنة لمعاينة محل الواقعة

وقال خالد العرفي، رئيس مركز مدينة شبين القناطر، إن شكوى وردت إلى محافظ القليوبية، يوم الأحد الماضي، بخصوص المقبرتين، وعلى الفور تم تشكيل لجنة لمعاينتهما، وتبين أنهما مقامتان بالمخالفة، وصدر القرار بناءً على المذكرة المعروضة على المحافظ بإزالتهما، في إطار منع التعديات على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي المخالف، حيث قامت الوحدة المحلية بإزالتها يوم الاثنين الماضي، لمخالتفها قانون البناء الموحد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بحضور نهلة عبد الرحمن، سكرتير الوحدة المحلية، ومسؤول القسم الفني، ومدير الجمعية الزراعية بقرية «تل بني تميم».

وكشف «العرفي»، في تصريحات صحفية، عن أنه تحرر إخطار بالواقعة بقيام المواطن «شعبان ح. ع.»، بالتعدي بالبناء على ارض زراعية بناحية «تل بني تميم»، بجوار منطقة مقابر القرية القديمة، وقام بإزالة مقابر قديمة وبناء مقابر جديدة بالطوب الأحمر والإسمنت، دون الحصول على ترخيص بالإحلال والتجديد، من الجهات المختصة.

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أضاف العرفي ان موقع المقبرتين في حيازة المخالف بوضع اليد علي مساحة 15 متر حيث تمت الإزالة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية التي حرررت محضر تعدي للمخالف

اشار العرفي ان الإدارة الزراعية بشبين القناطر قسم حماية الأراضي أعد مذكرة تم عرضها عليه بالواقعة تأكد فيها ان المخالفة عبارة عن بناء مقبرتين حديثتا البناء فارغة لايوجد بها اي رفات وفق معاينة اللجنة المشكلة لفحص الواقعة وشارك فيها مسئولي الزراعة وحماية الاراضي وورد بالمذكرة ان التعدي علي 15 متر مربع مقبرتين بالطوب الاحمر والاسمنت ولايوجد لهما ابواب او رفات وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراء الإداري وتحرير إخطار تعدي بمخالفة قانون البناء الموحد ونفس الامر أكدته مذكرة الجمعية الزراعية بشبين القناطر ولذا تم تنفيد القانون والإزالة