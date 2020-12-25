دفن جثمان المستشار لاشين إبراهيم في مقابر العائلة ببنها

أعلنت أسرة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، دفن جثمانه بمقابر العائلة الكائنة بقرية "ميت عاصم" في مركز بنها، إثر وفاته، اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ 25 يومًا، حيث كان يتلقي العلاج في مستشفيات القاهرة.

وتوجه أقارب وأبناء الفقيد للمستشفى لإنهاء إجراءات الدفن، ومن المقرر تشييع الجنازة فور وصول الجثمان للقرية، ولم تعلن أسرته عن إقامة عزاء من عدمه، فيما سادت حالة من الحزن بين أبناء القرية لفقدانه داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

يذكر أن المستشار الراحل كان مقيما بمدينة بنها، ولم يظهر خلال أخر مؤتمرين للهيئة قبل 25 يومًا في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب إثر إصابته بفيروس كورونا وتم حجزه للعلاج بمستشفى في القاهرة.

وكان للمستشار الراحل، سيرة عطرة وتاريخ طويل في السلك القضائي، حيث تخرج من كلية الحقوق في العام 1980 ليعمل بالنيابة العامة واستمر حتى وصل إلى منصب محامي عام بنيابة الأموال العامة، لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض.

وفي عام 2010، خرج للإعارة في دولة الكويت، ليعود لمصر في العام 2016، ليتقلد منصب نائب لرئيس محكمة النقض، بعدها تم ترشيحه من مجلس القضاء الأعلي ليتولى منصب رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومنذ أكتوبر 2017، ترأس الراحل رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، واشرف على الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2018، ثم التعديلات الدستورية في 2019، ثم انهي رحلته الطويلة بانجاز انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.