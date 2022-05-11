«التنسيقية» تنعى شهداء عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية في شمال سيناء.

اقتلاع جذور الإرهاب

وأكدت التنسيقية، في بيان لها، منذ قليل، أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تزيد القوات المسلحة والشعب المصري من ورائه إلا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان واستكمال مسيرة التنمية.

دعم القوات المسلحة المصرية

وأكدت التنسيقية دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية، في استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية؛ للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.