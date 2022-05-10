متحدث التنسيقية: الحوار الوطني يضمن حرية التعبير.. ويكون حياديا

قال النائب مصعب أمين، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية اسقبلت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الحوار الوطني كجزء من المجتمع السياسي، لافتا إلى أن التنسيقية ثمنت دور الأكاديمية الوطنية في دعوة كافة أطياف المجتمع المصري للحوار الوطني، وفي مقدمتها التيارات السياسية والشبابية والحزبية.

مصعب: الحوار الوطني يأتي من أجل الجمهورية الجديدة

وأوضح «أمين» في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار اكسترا نيوز، أن الحوار الوطني يأتي من أجل الجمهورية الجديدة بشكل يليق بالتأسيس الوطني الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وبلا شك كان للتنسيقية تجربة كبيرة على مدار سنوات في إدارة حالة من الحوار بين مختلف الأطياف السياسية داخل المجتمع المصري وعبرت عنها داخل أكثر من استحقاق دستوري ومشهد سياسي، ومن المنتظر أن تكون للتنسيقية مشاركة متميزة داخل الحوار الوطني.

وأشار إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب في دعوتها أكدت أن الحوار الوطني يكون حياديا بشكل عام، وخاليا من كل تجرد، ويضمن لكل الأطراف حرية التعبير عن وجهة نظرها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج لمشاركة الجميع من خلال تطلعات جميع المشاركين.

وأكد أن دعوة الأكاديمية الوطنية ترتكز على خبراتها السابقة في إدارة الحوارات ومنتديات الشباب والمنتديات الحوارية، وتضمن الحفاظ على التجرد والحيادية في إدارة الحوار، والإشراف على جميع مراحلة وتسليم مخرجات وتوصيات الحوار لرئيس الجمهورية.

مظاهر الاستشراق السياسي للدولة المصرية

وأضاف المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إعداد قيادات شبابية وضخ دماء جديدة في مختلف مؤسسات الدولة السياسية والبرلمانية والتنفيذية يعتبر من مظاهر الاستشراق السياسي للدولة المصرية، موضحا أن إحالة تنظيم الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية بجانبها الشبابي يعد ثقة في الشباب من جانب القيادة السياسية لإدارة حدث بهذه الأهمية في مرحلة فارقة من التاريخ المصري بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب المصري.