«التنسيقية» تعلن قبول دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لكل أطياف المجتمع، وفي مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية.

فتح مسارات للتفاعل المجتمعي

أكدت التنسيقية، في بيان لها على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبولها الدعوة وبدء العمل على كل المحاور والملفات الخاصة بالحوار، من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.