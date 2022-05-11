علاء عابد ينعى شهداء الوطن.. ويؤكد: لن يكسر الإرهاب عزيمتنا

نعى النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، شهداء القوات المسلحة البواسل، إذ نال الشهادة، اليوم الأربعاء، ضابط و4 جنود إثر التصدي للعناصر التكفيرية، وإحباط محاولة الهجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي

وأضاف رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، أن هذه القوى تزداد حقدا على الدولة المصرية كلما عم الاستقرار والأمن والأمان والنمو الاقتصادي لمصر الغالية، مؤكدا أن الإرهاب لن يثنينا عن مسيرة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية، ولن يكسر الإرهاب عزيمتنا.

بسالة رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية

وأشاد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ببسالة رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في التصدي للعمليات الإرهابية، وجهودهم المضنية في اقتلاع جذور الإرهاب، وتقديم أرواحهم حماية وفداء للوطن، والحفاظ على مقدراته، مؤكدا أن قواتنا المسلحة الباسلة قادرة على التصدي لكل من تسول له نفسة العبث بمقدرات الوطن.

الشفاء العاجل للمصابين

وتقدم النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، بخالص تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسر الشهداء، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين.