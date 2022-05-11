عضو «دفاع النواب»: الجماعات الإرهابية يسعون لإعاقة خطوات تنمية الدولة

قال النائب اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، إن كافة أجهزة الدولة تعمل على قلب رجل واحدًا من أجل القضاء على البور الإرهابية والعناصر التكفيرية الإرهابية.

الدولة المصرية تُحقق نجاحات وطفرة ونقلة نوعية في كافة الجهات والقطاعات

وأضاف «كداوني»، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية تُحقق نجاحات وطفرة ونقلة نوعية في كافة الجهات والقطاعات، فضلًا عن مشروعات عملاقة، تستهدف نقلة حضارية كبيرة للدولة، بينما الجماعات التكفيرية والإرهابية تعمل على تنفيذ أجندات دولية، من أجل إشغال القيادة السياسية في مصر على تحقيق نجاحات مبهرة في باقي القطاعات، و من أجل أن تعيق مصر في خطوات التنمية التي تقوم بها.

الجيش المصري بكافة قطاعاته يعمل ليلًا ونهارًا من أجل دحر الإرهاب

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الجيش المصري بكافة قطاعاته يعمل ليلًا ونهارًا من أجل دحر الإرهاب والقضاء على البؤر البسيطة المتبقية الجماعات الإرهابية، كما أن القوات المسلحة عازمة على سحق تلك العناصر في القريب العاجل، موضحًا أن الإنجازات والمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تُحقق نتائج مرضية وتُشيد وتشهد لها كافة المؤسسات الدولية، مشيدًا بجهود القوات المسلحة في الوقت ذاته في دحر العناصر الإرهابية.

ونعى «الكدواني» شهداء القوات المسلحة ضباطًا وجنودًا، الذين استشهدوا اليوم جراء العملية الإرهابية في سيناء، موضحًا: «جنود وضباط القوات المسلحة ارتقوا في عمل إجرامي دنيء أدمى قلوب المصريين، بكافة توجهاتهم».