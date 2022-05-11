«مشروعات النواب»: عودة الحياة للصناعة المحلية بعد وقف «الدورة المستندية»

قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار استيرادها بنظام الاعتمادات المستندية، أثلج صدور العاملين في مجال الصناعة، لا سيما في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره.

وأضاف "مرعي"، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار القيادة السياسية، جاء في التوقيت المناسب، لإزاحة الكبوة التي يعاني منها العاملون في قطاع الصناعة، وآثارها على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

دعم الصناعة الوطنية ضرورة

أشار رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إلى أن اللجنة خلال زيارتها لعدد من المجمعات الصناعية بمحافظتي الغربية والإسكندرية، استمتعت إلى العديد من شكاوى العاملين في قطاع الصناعة، تتعلق بدورة الاعتمادات المستندية، وتأثيرها على حركة الإنتاج، متابعا: «بعض المصانع توقفت بالفعل عن العمل، بسبب هذه الإجراءات، وهو ما أثر بالسلب على حركة الصناعة الوطنية».

وشدد النائب على أن اللجنة تلقت من المصانع، كثيرًا من الرسائل في الساعات الماضية، منذ صدور قرار الرئيس السيسي، بشأن عودتها لدورة العمل، وهي من الأمور التي تدعو إلى التفاؤل في ظل المنحنى الاقتصادي الخطير الذي يشهده العالم بأسره، مؤكدا: «نحن بحاجة إلى دعم صناعتنا الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية».

"مشروعات النواب" تناقش دعم المصانع المتوقفة

أكد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن اللجنة ستدرج على قائمة جدولها، مناقشة القرارات المهمة التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بهدف تعميق التصنيع المحلي، مبينا أهمية تفعيل هذه القرارات، واستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، التي من بينها العدد والآلات والماكينات الصناعية، حتى لا يتوقف إنتاج المصانع، وكذلك البحث عن وسائل لتحفيزالقطاع الصناعي المحلي.

يشار إلى أن الرئيس السيسي وجّه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا، على عملية الاستيراد، بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.