«نقل النواب» تناقش موازنة هيئة الطرق والكباري للعام 2022 / 2023 اليوم

تواصل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم، لاستكمال دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022 /2023، فيما يخص وزارة النقل والجهات والهيئات التابعة لها.

وتناقش اللجنة البرلمانية، اليوم، موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وكذلك جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

موزانة مواني البحر الأحمر وميناء دمياط

وتناقش اللجنة البرلمانية، في اجتماعها غدا، موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، والهيئة العامة لميناء دمياط.

يأتى ذلك فى الوقت الذي قررت فيه اللجان البرلمانية بمجلس النواب، وعددها 25، تكثيف اجتماعاتها بدءا من الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد 2022 - 2023، وذلك في ضوء البيان المالي الذي قدمه وزير المالية لمجلس النواب وعُرض في الجلسة العامة الاثنين الماضي.

زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أشار إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة إلى 356 مليار جنيه؛ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وكذلك توفير مبلغ 22 مليار جنيه زيادة لعدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي.

فيما بلغ إجمالي المصروفات فى الموازنة الجديدة نحو 2 تريليون و71 مليار جنيه، وإجمالي إيرادات مستهدفة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه.

وشدد وزير المالية على استهداف الموازنة العامة الجدبدة للدولة 2022 تسجيل فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه، بنسبة 1.5٪.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال عرضها لخِطّة التَنْميَة المُستدامة للعامِ المَالي المقبل 2022/2023 أمام مجلس النواب فى الجلسة العامة الاثنين الماضي، إلى التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة الأوكرانيّة والتى خفضت من توقّعات النمو وتدفّقات الاستثمار، لافته إلى أن الدولة مستمرة رغم التحديات فى تحقيق التنميةِ الريفيةِ المُتكاملةِ في إطار مُبادرة «حياة كريمة»، والتطبيق المَرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تَكافؤ الفُرص للجميع.