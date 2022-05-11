إعادة تشغيل مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور

أعلن مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور، إعادة تشغيل جميع الوحدات الطبية داخل المستشفى، وذلك ابتداءً من 2022/5/15، التي تضم: «وحدة الغسيل الكلوي - محاضن الأطفال – وحدة العمليات الكبرى – وحدة رعاية القلب – وحدة قسطرة القلب - بنك الدم – وحدة الطب الطبيعي والتأهيل - وحدة السكتة الدماغية - وحدة مناظير الجهاز الهضمي - وحدة الرعاية المركزة – الوحدات المجهزة لاستقبال حالات الأمراض المعدية والمتوطنة والأمراض الصدرية والأمراض الفيروسية والبكتيرية».

الخدمات المقدمة بمستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خدمات أخرى، وهي:

• عيادات خارجية «صباحية ومسائية» تضم جميع التخصصات الطبية.

• وحدة أسنان متكاملة مجهزة بأحدث الأجهزة.

• وحدة تفتيت الحصوات.

• وحدة ديناميكية التبول.

• وحدتا المعامل والأشعة.

• استقبال طوارئ «24 ساعة».

• سيارة إسعاف مجهزة لسرعة الوصول للمريض.

فريق المستشفى من أعضاء التدريس بجامعة عين شمس

وأشار المستشفى في بيان له، إلى أن جميع الأطباء بالمستشفى من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس، كما يضم المستشفى فريق تمريض مدرب على أحدث الأساليب العلمية لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.