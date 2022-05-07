مستشفيات جامعة عين شمس تستعيد كفاءة عمل عياداتها بعزل العبور

أكد الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية «الدمرداش»، أن نسب الإشغالات بالمصابين بفيروس كورونا «كوفيد 19» بالأماكن المخصصة لعزل المصابين بالفيروس، لم تتجاوز الـ 10% من إجمالي عدد الأسرة منذ شهرين، لافتا إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الأماكن المخصصة للمصابين، منوهاً بأن المستشفيات الجامعية بيعن شمس نجحت في التعامل مع أزمة كورونا كوفيد 19 كغيرها من المستشفيات الحسنة وأنها كانت من أولى المستشفيات التي تبنت المواجهة للمرض، خاصة مستشفى العبور التخصصي.

مستشفيات جامعة عين شمس: 10% نسب الإشغالات بكورونا

وأضاف رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بعين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة قررت الفترة المقبلة استعادة طاقة العمل كاملة بمختلف العيادات بمستشفى العبور التخصصي وتخصيص جزء بسيط لعزل كورونا بعيدا عن القطاعات العلاجية، وذلك بعد إجراء عمليات التطعير والتعقيم الشامل لمختلف الغرف والعيادات والمباني، مع تطبيق كل الإجراءات المشددة التي تحقق السلامة والوقاية للجميع.

مستشفيات جامعة عين شمس

وأكد أن المستشفيات الجامعية بعين شمس تمتلك القدرات العلمية والبشرية والإمكانيات العلاجية التي تقدم لكل المواطنين، منوها بأن خلال إجازة عيد الفطر المبارك نجحت المستشفيات في تقديم الخدمة العلاجية لمئات من المواطنين دون رصد أي مشكلات أو أزمات تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا في نسب الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين وأن السلالة المنتشرة بين المواطنين هي أوميكرون الجيل الثاني ab2.