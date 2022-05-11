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متحف الفن الإسلامي يستقبل وفدا رسميا من فرنسا

كتب:

رضوى هاشم
10:40 م | الأربعاء 11 مايو 2022
متحف الفن الإسلامي يستقبل وفدا رسميا من فرنسا

استقبل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، اليوم، وفدا رسميا من فرنسا ضم هيرفيه بارباريت المدير العام لوكالة المتاحف الفرنسية، وفرانسوا ليجيه، نائب سفير فرنسا بالقاهرة، وجان جابريال ليتورك، أحد أعضاء فريق عمل السفير جان لوك مارتيناز، سفير التعاون الدولي في مجال التراث.

تبادل الخبرات بين متحفي الفن الإسلامي واللوفر 

وكان في استقبالهم الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، الذي بحث مع أعضاء الوفد تعزيز سبل التعاون بين متحف الفن الإسلامي ومتحف اللوفر بباريس عن طريق تبادل الخبرات فيما بينهما خاصة في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بين المتحفين في مجال المتاحف.

الوفد الفرنسي يجري جولة داخل قاعة المتاحف 

كما اصطحب محمد عبد الحكيم من إدارة الإرشاد بالمتحف، وشيرين الكاشف المرشدة السياحية، أعضاء الوفد في جولة داخل قاعات المتحف، وأبدوا إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف واصفين إياها بتفردها بين مقتنيات متاحف العالم.

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.