أحمد الدريني يكشف زيف الإخوان: جماعة إقصائية لا تريد الاندماج في المجتمع

استعرض الإعلامي أحمد الدريني، ما كتبته الصحافة الأجنبية خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، إذ استعرض بيان كتبه المجلس الأطلسي وهو مركز أبحاث تحدث عن سلوك الإخوان لأخونة الدولة المصرية في عام 2013، لأن هناك دولًا غربية في ذلك الوقت كانت تريد دعم جماعة الإخوان «بعض الدول الغربية كانت بتقول أن الإخوان هم من يستحقون الدعم، ويستحقون حكم البلاد في منطقة الشرق الأوسط».

الإخوان يقدمون أنفسهم للغرب

وأضاف الدريني، خلال فقرة خاصة عن مسلسل الاختيار، عُرض ضمن برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن بيان المجلس الأطلسي ذكر أن الإخوان يقدمون أنفسهم للغرب على أنهم منفتحين وديمقراطيين ويمكن أن يتحدثوا اللغة الإنجليزية، ولكن ثُبت أن ما يقولونه بالعربية ليس نفس ما يقولونه بالإنجليزية، إذ أن لغتهم متضاربة، فنحن أمام جماعة إقصائية لا تريد أن تندمج في المجتمعات.

جماعة الإخوان تريد للمجتمع الاندماج داخلها

وأوضح الدريني، أن البيان تضمن أيضًا أن جماعة الإخوان تريد للمجتمع أن يندمج داخلها، وهناك محاولات لأخونة سلوكيات الناس أنفسهم ليصبحوا فاعلين في الجماعة مثل أعضائها القدامى، وحظت جماعة الإخوان بفرص لا حصر لها للتعبير عن روح الاندماج والاستعداد للانخراط لكنها فشلت بشكل قاطع في الاستفادة من هذه الفرص، مستشهدين باختيار محمد مرسي في عام حكمه 9 وزراء يمكن القول إنهم أعضاء رسميين في الإخوان أو من ذوي الميول الإخوانية، ولا أحد منهم هو الأكثر تأهيلا في مجال تخصصه.