أحمد الدريني: مسلسل الاختيار 3 الأكثر مشاهدة في رمضان 2022

قال الإعلامي أحمد الدريني، مقدم برنامج مساء DMC، إنه سيقوم بتخصيص فترة من البرنامج طيلة أيام الأحد والأربعاء من أجل الرد على الأسئلة التي جاءت من قبل المواطنين حول مسلسل الاختيار 3، وما طرحه المسلسل من قضايا وما الفترات التاريخية والمراحل المفصلية التي مرت بها مصر، ومسلسل الاختيار حقق 3 مليارات انطباع عبر السوشيال ميديا.

الدريني: سنتحدث عن حكم جماعة الإخوان لمصر

وأضاف «الدريني»، خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البرنامج سيتطرق أيضا للحديث حول ما حدث خلال عام حكم جماعة الإخوان لمصر وتأثير ذلك حتى اليوم، وكذا الرد على ما جرى طرحه من قبل الصحافة العربية أو الأجنبية حول مسلسل الاختيار 3، حيث إن كل ما تم طرحه سيتم مناقشته، وهو العمل الفني الأكثر صخبا في رمضان منذ 3 أعوام.

وتابع: «الأمس هو من صنع اليوم، وإذا لم نفهم الأمس وما جرى فلن نستطيع التحرك إلى الأمام، وما نشرته نيويورك تايمز والإيكونوميست حول مسلسل الاختيار 3 يكاد يكون متطابقا، حيث إن الاثنين تحدثا بأن المسلسل دعائي ويمثل وجهة نظر الدولة المصرية في 30 يونيو، وأن الناس قد انصرفت عن مشاهدة المسلسل، ولكن في الحقيقة فلا توجد آلية رقمية تقنية تستطيع معرفة عدد الأشخاص المشاهدين للمسلسل».

الاختيار 3 الأكثر مشاهدة

وأوضح أن الآلية الأخرى لمعرفة كم شخص قد شاهد المسلسل وهي الآلية الخاصة بمسوح الرأي العام أو الاستطلاعات، «لازم فيها نسأل ناس في مختلف المحافظات هل شاهدوا المسلسل من عدمه، حتى يكون لدينا تمثيل للجهات الجغرافية المصرية المختلفة، ولم يقم أحد بهذا، يعني أول آلية تقنية مش موجودة والتانية محصلتش، والآلية الثالثة هي الإنترنت»

وتابع: «الشركة المتحدة أنتجت خلال هذا العام 14 مسلسلا، والاختيار هو المسلسل الأكثر مشاهدة في رمضان 2022 وفقا لإحصاءات محرك البحث جوجل، وهي اجتهادات من العاملين في البرنامج للعثور على تلك الإحصائيات، وكان يلي المشاهدة عن الاختيار مسلسل الكبير أوي، وجاءت محافظات الأقصر وشمال سيناء والأقصر والقاهرة وبورسعيد».