أحمد الدريني: الاختيار 3 أظهر محاولات الجماعة الخبيثة لأخونة الدولة

قال الإعلامي أحمد الدريني، إنه يحاول جاهدًا البحث والتحليل والتساؤل للمفاهيم والوقائع التي عرضها مسلسل «الاختيار 3» خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أننا ننشغل في هذا الشهر الكريم بالصيام وعند مشاهدة المسلسلات نستمع فقط ولا نربط الأحداث، لكن هناك وقفات ضرورية يجب أن تحدث مع مثل هذه المسلسلات، إذ أن الواقع الذي تعيشه مصر الآن تشكل بموجب الأحداث التي وقعت منذ 2011 وحتى 2013.

وأضاف «الدريني»، خلال تقديمه فقرة عن مسلسل الاختيار، ضمن برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن حديثه عن مسلسل الاختيار ليس من أجل الدفاع عن المسلسل، لكننا نظهر للشعب المصري والعالم أجمع ما حدث في عام 2011 وحتى 2013، نجني ثماره الطيبة حتى الآن، وكذلك الفاسدة؛ لما صاغته السنوات العشرة الماضية ممثلة في سنة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي جرت فيها محاولات حثيثة من أجل أخونة الدولة.

الدريني: الشاطر طلب من السيسي تكوين شراكات مع الجيش

وأوضح الإعلامي أحمد الدريني، أن محاولات الجماعة الإرهابية لأخونة الدولة كان لها سياق أعلى، وهو محاولة تمكين الإسلاميين وفي القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين من الدولة بكامل الجهات والقطاعات، وتقوم الجماعة الإرهابية بتوزيع الغنيمة، وهي مصر على باقي التنظيمات الإسلامية، وهذه كانت خطة من جماعة الإخوان في التلاعب مع الجميع، موضحًا أن مسلسل الاختيار عرض طلب القيادي الإخواني خيرت الشاطر من الفريق عبد الفتاح السيسي وقتها، الشراكة مع الجيش.

أحمد الدريني: الإخوان يروجون أن الإعلام المصري يكره الإسلام

وأشار إلى أن الشاطر طلب من السيسي تكوين شراكات اقتصادية بين جماعة الإخوان الإرهابية والجيش المصري، من أجل القفز على الجيش ومحاولة السيطرة عليه واحتوائه وتحييده في الصراع الأكبر الذي كان يقوده وقتها، فضلًا عن طلب محمد بديع، دخول عناصر إخوانية للقوات المسلحة، وهذا واقع عاشه الشعب المصري أثناء حكم الأخوان، ورغم ذلك يحاول أنصار الإخوان في قنواتهم وفي شبكات التواصل الاجتماعي تكذيب ما حدث، واتهام الإعلام المصري بكره الإسلام.