الدريني: «الاختيار» أظهر مدى توحش الجماعة الإرهابية في أخونة الدولة

قال الإعلامي أحمد الدريني، إن مهدي عاكف، مرشد الإخوان الراحل، ذكر في 3 أبريل عام 2013 في حواره مع صحيفة كويتية، أن أخونة مفاصل الدولة مشروع إخواني لا مفر منه، وهذا يدل على مدى التوحش الكبير من قبل الجماعة الإرهابية في عملية أخونة الدولة، وهذا ما أظهره مسلسل الاختيار 3، لدرجة أوصلت بعض الجماعات والأحزاب السلفية التي كانت متحالفة مع الإخوان إلى نشر قوائم تتضمن قيادات الجماعة الإرهابية في أجهزة الدولة المختلفة.

الإخوان الإرهابية فقدت شعبيتها

وأضاف «الدريني»، خلال تحليله لمسلسل «الاختيار»، ضمن فقرة من برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن مجلة الإيكومينست البريطانية كتبت مقال في 9 مارس 2013 تحت عنوان «من الصعب أن تكون في موقع المسؤولية»، وذلك خلال حديثها عن محمد مرسي، إذ ذكرت في المقال أنه بعد أن أصبح الإخوان في السلطة فأنهم فقدوها بسرعة وشعبيتهم تراجعت في كل دول منطقة الشرق الأوسط وليس مصر فقط.

هل يمكن الوثوق في جماعة الإخوان؟

وأرجعت مجلة الإيكومينست، كما ذكر الإعلامي أحمد الدريني، أن هذا الأمر جاء نتيجة سلوك الجماعة الإرهابية الإقصائية وأدائهم المتضارب، وقامت المجلة البريطانية بالاستشهاد بالقائمة التي سربتها التيارات السلفية عن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في مفاصل الدولة، وهناك مجلة أمريكية أخرى نشرت مقال في 2013 في غاية الأهمية تحت عنوان «هل يمكن الوثوق في جماعة الإخوان»، وهذا المقال كان صادمًا للغاية لتلك الجماعة الإرهابية، وعدد خطايا الإخوان.