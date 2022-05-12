أستاذ استثمار: الرئيس سيعمل على تشكيل مرونة في الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجد تراجع مؤشرات الاستيراد بعد وضع شروطه الجديدة، لذا عمد إلى العودة للنظام القديم، من خلال المستندات، من أجل تسهيل حصول المستثمرين على البضائع والسلع بشكل سريع.

جهود الدولة المصرية

وأضاف «بدرة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «CBC» مساء أمس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المصانع تأثرت وناشد المستثمرين تدخل الرئيس، لذا فعل ذلك من أجل الحل في ظل جهود الدولة لتوطين الصناعة، لافتا إلى أن العالم يئن، والرئيس سيعمل على تشكيل مرونة في الاقتصاد المصري للتسهيل على المستثمرين.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن بناء الثقة بين المستثمر والدولة أهم من الأموال؛ لأن هذا يتيح استمرار التجارة، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين يرسلوا بضاعتهم لمصر، ويحصلوا على المال بشكل متأخر، بسبب الضمانات الموجودة والثقة.

وتابع الدكتور مصطفى بدرة: «الرئيس خلى الحكومة تعرض رؤيتها عشان تخلي فيه ثقة مع المستثمر الخارجي، وبتقوله ده الكتالوج اللي أنا ماشية عليه، عشان تعرف ايه الحاجات اللي مفترض تستثمر فيها».

أهمية المؤتمر العالمي المنتظر

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن اتجاه الحكومة المصرية لعقد مؤتمر عالمي يأتي في ظل تعريف الدول بخطة مصر في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مطالبا المتخصيين بشرح أهمية هذا المؤتمر للمصريين، في ظل بناءها المستمر في الوقت الحالي بكل جهد، والذي بدأ منذ عام 2014.