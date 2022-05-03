المبعوثة الألمانية للمناخ: نعمل مع الحكومة المصرية لإنجاح مؤتمر شرم الشيخ

قالت المبعوثة الألمانية لعمل المناخ الدولي جنيفر مورجان، إن الحكومتين المصرية والألمانية تعملان معًا من اجل إنجاح مؤتمر المناخ المنتظر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وحرصت على زيارة مصر للاجتماع مع مسئولي الحكومة المصرية للتباحث حول ما يمكن أن تقدمة ألمانيا لمصر لضمان نجاح المؤتمر، قائلة: «نحن بحاجة إلى الجميع في هذه اللحظة لحل أزمة المناخ».

تعاون مصري ألماني

وتابعت «مورجان» في تصريحات لـ«الوطن»: «هناك العديد من المجالات والأولويات التي تتطلب العمل المشترك والتعاون، منها مجالات التعاون التكنولوجي ومشاركة الأفكار فيما يخص قضايا التكيف مع التغيرات المناخية، ومواجهة تلك التغيرات وتمويل مشاريع المناخ» .

وشددت على أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي ملتزمان بالتحول للحد من درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 5.1 درجة مئوية، وأنهما يضاعفان جهودهما لتسريع العمل المناخي.

وأكدت «مورجان» أن الأزمات الدولية الراهنة المتمثلة في الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية تستدعي تسريع وتيرة التحول لمصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز اقتصاديات ترشيد الطاقة، وهو ما يتم حاليا في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد التدريجي على الوقود الأحفوري من روسيا، وكل أنواع الوقود الملوثة للبيئة.

وأضافت أن هذا التوجه سيتم طرحه في اجتماع مجموعة الدول السبع ومؤتمر المناخ المقبلين، كما أشارت إلى أن اتفاقية باريس للمناخ تعد نقطة الانطلاق للتعاون الدولي، وأن الدولة تسعى لبناء الثقة، وطرح سياسات لخفض انبعاثات الكربون والتكيف مع التغيرات المناخية.

شراكة مصرية المانية في مجال الزراعة

وأشارت المبعوثة الألمانية إلى أن شراكة ألمانيا ومصر في العمل معًا في قطاع الزراعة مستمرة منذ أكثر من 40 عامًا، وسلطت الضوء على أهمية مناقشة الزراعة المستدامة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، إذ يمكن أن يؤدي التحول من الزراعة التقليدية إلى المستدامة إلى تقليل الانبعاثات والحفاظ على التنوع البيولوجي للنظام البيئي.