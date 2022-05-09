«العناني» و«منار» يبحثان آليات تنشيط الحركة السياحية والجوية وتذليل عقبات الاستثمار

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اجتماعا موسعا بمقر وزارة الطيران المدني، بحضور عدد من المستثمرين السياحيين، في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، لتنشيط ودفع مزيد من الحركة السياحية والجوية الوافدة لمصر.

دعم قطاع السياحة المصري

واستهل الدكتور خالد العناني، حديثه، بتوجيه الشكر لوزير الطيران المدني، على تعاونه ودعمه الدائم لقطاع السياحة المصري، خاصة من خلال الجهود الكبيرة التي توليها وزارة الطيران المدني للقطاع، والتي ساهمت في زيادة الطلب على السفر إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار إلى أنّ ربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض، يساهم في خلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة، مثل دمج السياحة الثقافية بالسياحة لشاطئية والترفيهية، ما يعد مطلبا أساسيا من جانب منظمي الرحلات والسائحين.

ورحب الطيار محمد منار، بوزير السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين، وأثنى على التعاون والتنسيق الفعال بين الوزارتين، لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي في مصر.

تسهيلات للمستثمرين

وأشاد بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية، لدعم قطاعي السياحة والطيران وتشجيع الاستثمارات في مصر، مضيفا أنّ وزارة الطيران تسعى لمنح العديد من التسهيلات المناسبة للمستثمرين من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات وسبل دفع وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، من خلال توفير حزمة من التخفيضات التي تساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري، وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية إلى مصر، فضلًا عن تذليل الصعوبات أمام مشغلي الرحلات السياحية والمستثمرين السياحيين.

مقترحات لزيادة أعداد السائحين

واستمع الوزيران لآراء ومقترحات المستثمرين السياحيين لزيادة أعداد السائحين للمدن والمقاصد السياحية المختلفة في مصر، كما تم مناقشة آليات تشغيل رحلات جوية جديدة من بعض الدول الأوروبية إلى مدينة الأقصر لتشجيع السياحة الثقافية.

و في نهاية الاجتماع، وجّه المستثمرون الشكر لوزيري السياحة والآثار والطيران المدني، على الجهود الكبيرة والمبادرات التي تنفذها الوزارتان بالتنسيق بينهما، لدعم قطاعي السياحة والطيران وتنشيط حركة السياحة والسفر إلى مصر.

حضر الاجتماع: باسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام، يمني البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية، حسين الشريف، رئيس شركة إير كايرو، أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، محمد حماد، معاون وزير الطيران لشؤون مجلس الوزراء، أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار، ولفيف من قيادات الوزارتين، وعدد من المستثمرين السياحيين.