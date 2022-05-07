رئيس التحرير

محمود مسلم

بعثة شركات إسبانية تزور القاهرة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة

كتب:

وليد عبد السلام
11:36 م | السبت 07 مايو 2022
نفين جامع

نفين جامع

شارك المكتب التجارى المصرى بالعاصمة الإسبانية مدريد فى فعاليات الدورة العشرين لمعرض «إيميكس - مدريد 2022»، التى تم تخصيصها للترويج لأفريقيا.

وقال الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، فى بيان اليوم، إن المشاركة تأتى فى إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتنفيذ توجيهات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة للمكاتب التجارية بتكثيف التواصل مع تجمّعات ومنظمات الأعمال الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أحمد نصر، رئيس المكتب التجارى المصرى بمدريد، أن المكتب قام خلال المعرض بعقد اجتماعات ولقاءات مع الشركات الإسبانية التى ترغب فى الاستثمار بمصر أو الاستيراد من السوق المصرية فى مجالات الصناعات التكنولوجية وصناعة السيارات ومنتجات خاصة بالقطاع الصحى والمنتجات الكيماوية والطاقة الجديدة والمتجدّدة ومنتجات تحلية المياه. وأضاف «نصر» أن المكتب التجارى قام بعقد لقاء مع ممثلى غرفة تجارة وصناعة مدريد، ومن المنتظر إعداد زيارة لبعثة شركات إسبانية إلى مصر خلال يونيو المقبل، بالتنسيق مع المكتب التجارى الإسبانى بالقاهرة، لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة.

اقرأ المزيد:

إشادة إسبانية بدور جهاز «تنمية المشروعات» في دعم المرأة بالصعيد

زلزال يضرب ساحل «فانواتو».. وانهيار جزء من فندق بجزيرة إسبانية (صور وفيديو)

تطوير السكة الحديد بالتعاون مع شركات إسبانية.. البداية بـ7 قطارات تالجو

مدرسة إسبانية تهدي متحف الحضارة 40 لوحة لمعالم مصرية بريشة طلاب «ابتدائي»

مدارس البترول 2022.. معتمدة من «الصناعة والتجارة» وتحت إشراف «التعليم»

«المشاط» تلتقي وزير الصناعة والتجارة بسنغافورة لبحث سبل التعاون

وزير التموين ينعى محمود العربي: أحد رواد الصناعة والتجارة المصرية

الرئيس السيسي و7 سنوات من الإنجازات في الصناعة والتجارة الخارجية
بقلم وليد عبد السلام