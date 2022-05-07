بعثة شركات إسبانية تزور القاهرة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة

شارك المكتب التجارى المصرى بالعاصمة الإسبانية مدريد فى فعاليات الدورة العشرين لمعرض «إيميكس - مدريد 2022»، التى تم تخصيصها للترويج لأفريقيا.

وقال الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، فى بيان اليوم، إن المشاركة تأتى فى إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتنفيذ توجيهات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة للمكاتب التجارية بتكثيف التواصل مع تجمّعات ومنظمات الأعمال الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أحمد نصر، رئيس المكتب التجارى المصرى بمدريد، أن المكتب قام خلال المعرض بعقد اجتماعات ولقاءات مع الشركات الإسبانية التى ترغب فى الاستثمار بمصر أو الاستيراد من السوق المصرية فى مجالات الصناعات التكنولوجية وصناعة السيارات ومنتجات خاصة بالقطاع الصحى والمنتجات الكيماوية والطاقة الجديدة والمتجدّدة ومنتجات تحلية المياه. وأضاف «نصر» أن المكتب التجارى قام بعقد لقاء مع ممثلى غرفة تجارة وصناعة مدريد، ومن المنتظر إعداد زيارة لبعثة شركات إسبانية إلى مصر خلال يونيو المقبل، بالتنسيق مع المكتب التجارى الإسبانى بالقاهرة، لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة.