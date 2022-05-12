فرغلي: الإخوان بؤرة التنظيمات الإرهابية.. والاختيار مسلسل توثيقي 100%

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن مسلسل «الاختيار» الذي عُرض في شهر رمضان، يُعد توثيقيا في المقام الأول، بنسبة 100%، كما هو حقيقي وصحيح بنفس النسبة؛ إذ أنه سار على أكثر من خط، موضحا: «الخط الأول هو كشف محاولات الإخوان أخونة الدولة المصرية، والآخر كشف خلية مدينة مصر، والثالث خط محمد حسين محارب، والرابع رصد جهود المخابرات والأمن الوطني في الوصول لهذه الخلايا واختراقها».

المسلسل كشف مدى الجهود المبذولة لدحر الإرهاب

وأضاف «فرغلي»، خلال استضافته في فقرة عن مسلسل الاختيار، ضمن برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، وقدمها الإعلامي أحمد الدريني، أن المسلسل كشف مدى جهود الأجهزة الأمنية في ضبط العناصر الإرهابية سواء في سيناء أو داخل محافظات مصر المختلفة، مؤكدا أن جماعة الإخوان منذ تأسيسها على يد حسن البنا وهناك تنظيم علني وآخر سري لها، والآخر هو الجناح المسلح.

ولفت ماهر فرغلي إلى أنه كانت هناك محاولات من قبل قيادات كبرى في الجماعة، لإعادة تنظيمها وتشكيلها من جديد.

جماعة الإخوان عملت على أكثر من محور سري

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان عملت على أكثر من محور سري، فالمحور الاقتصادي بالنسبة لهم كان بإنشاء مؤسسات اقتصادية سرية لضرب الاقتصاد المصري، فضلا عن تأسيس مؤسسات سياسية وجمعيات وشبكات ميدانية لا يترأسها قيادات الإخوان أنفسهم، وتكون غير «معروفة، ومرئية» للمواطنين، وجزء آخر وهو الجانب الدعوي الاستقطابي المتمثل في مكتب الإرشاد، فضلًا عن جناج عسكري، من أجل إنهاك الدولة المصرية.

وشدد على أن جماعة الإخوان قدمت الدعم لكل التنظيمات الإرهابية بعد 2011: «مفيش قيادي من قيادات التنظيمات الإرهابية بمسمياتها المختلفة إلا لما مر على جماعة الإخوان».