ماهر فرغلي: عبدالله الشريف تحول من سائق تاكسي لمليونير بأموال الإخوان

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الأصولية، إن الإخواني الهارب عبدالله الشريف ساذج، موضحًا: «كان له واقعة مع فتاة وفضيحته كانت بجلاجل، المرة دي الفضيحة أكبر، والأمن الوطني استطاع أن يكشف عن تفاصيل التسريب المفبرك الأخير».

اختلاق الفتن.. أساس عمل الجماعة

وأضاف فرغلي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على اختلاق الفتن: «عبدالله الشريف حصل على أموال كثيرة وتحول من سائق تاكسي إلى مليونير، وهو ما يجعله مستعدا لفعل أي شيء لكي يؤكد دائما على أنه مستمر في التحريض.. جاب عربيته منين؟!».

سر صنع الأزمة في هذا التوقيت

وتابع، أن الإخواني الهارب صنع أزمة في هذا التوقيت بعدما حققت الدولة المصرية نجاحات كبيرة خلال الأيام الماضية، على غرار ما حدث في مؤتمر قادرون باختلاف، وعائدات قناة السويس والمشروعات القومية: «عبدالله الشريف لا يستطيع الوصول إلى رئاسة الجمهورية، كما أنه زعم أن مسؤولة فرحت بزيادة راتبها 40 ألف جنيه، رغم أنها كانت ستحصل على 68 مليون جنيه من صفقة مزعومة».

عبدالله الشريف لا علاقة له بالإعلام

وسخر ماهر فرغلي من عبدالله الشريف، قائلًا: «ده شكل إعلامي؟! العملية الإعلامية عنده وجماعة الإخوان الإرهابية تقوم على الكذب، وأن ما يحدث في مصر صراع بين الحق والباطل، وهذه الأمور لا يمكن أن تكون مرتبطة بالإعلام».