بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهم بالتعدي على فرد أمن بكمبوند بالمعادي

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، اليوم الخميس، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بمنطقة المعادي.

حبس المتهم

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق، بحبس المتهم بالاعتداء على فرد الأمن الذي يعمل بكومباوند سكني بمنطقة المعادي احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وتمثلت الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهم بالتعدي على فرد الأمن، في استعراضه القوة والتلويح بالعنف، واستخدامه ضد فرد الأمن، وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به.

التعدي على المجني عليه

وقدم المتهم محبوسا للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعدما أمرت النيابة العامة بتقديمه، بعدما رصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب، بعدما جرى صفعه على وجهه عدة مرات.

شكوي من المجني عليه ضد المتهم

وتلقت النيابة العامة، بلاغا من المجني عليه فرد الأمن، بالتزامن مع حدوث الواقعة، يشكو بتضرره من المتهم، بعدما تعدي عليه وأحدث به عددا من الإصابات، وعليه تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وشهد المجني عليه أنه حال مباشرة عمله كفرد أمن بأحد المجمعات السكنية على البوابة، فوجئ بعدد 4 أشخاص يطلبون منه الدخول إلى المجمع السكني، فاستوقفهم وطلب منهم الاستعلام عن سبب دخولهم، فأبلغوه أنهم سيذهبون لإصلاح سيارتهم، دون الوقوف على اسم الشخص الذين سيصلحونها لديه.

إصابات المجني عليه

ويشرح المجني عليه ما حدث، بأنه طلب منهم الاتصال التليفوني به، وبعد مهاتفته أمره بإدخال المتهمين فسمح لهم، لكن فوجئ بالمتهم بعد ذلك ينهره ويتعدي عليه بالضرب والسب محدثا به إصابات بسبب استيقافهم.

وناظرت النيابة العامة الإصابات الموجودة بالمجني عليه، وأطلعت على التقرير الطبي وما حرر به.

محاولة الحيلولة بين المتهم والمجني عليه

واستمعت النيابة العامة، إلى شهادة عدد 3 أشخاص من سكان المجمع السكني، الذين أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسب وإصابته، كما أنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من قبل الأجهزة الأمنية، تبين صحة حدوث الواقعة على النحو المبين من أقوال الشهود والمجني عليه، كما جرى الاستعانة من قبل النيابة العامة بكاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، وبفحصها تبين ما حدث بالواقعة وملابساتها منذ بدايتها وحتى تعدي المتهم على المجني عليه، دون رد منه أو محاولة الدفاع عن نفسه والاعتداء على المتهم، وعليه أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم للمحكمة الجنائية العاجلة عما نسب إليه.