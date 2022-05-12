أسعار اللحوم اليوم الخميس 12-5-2022 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار اللحوم اليوم، تباينا في محال الجزارة المختلفة، في حين استقرت بشكل كامل في المنافذ الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ومنافذها المختلفة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي إطار هذا تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم، الخميس 12 مايو 2022، وذلك في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين ومحال الجزارة، ومنافذ وزارة الداخلية، في إطار مواصلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمستهلكين، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار اللحوم اليوم في المحلات التجارية

- تراوح سعر الكيلو اللحم الكندوز بين 170 و180 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من اللحم البلدي، بين 155 و165 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 120 و130 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو اللحم الضأن بين 160 و180 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم المفروم البلدي ما بين 130 و180 جنيها.

- تراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 160 و180 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة بين 150 و180 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

- سجّل سعر كيلو اللحوم السودانية الطازج 120 جنيهًا.

- سجّل سعر الكيلو من الضأن الأسترالي المجمد 75 جنيهًا.

- كما سجّل سعر الكيلو من اللحم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي المجمد 90 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الداخلية

- سعر كيلو لحم الكندوز إلى 90 جنيهًا.

- سعر كيلوجرام من اللحم المفروم إلى 85 جنيهًا.

- سعر كيلوجرام من اللحم السوداني المجمد 80 جنيهًا.

- سجل سعر كيلوجرام من الكبدة المستوردة المجمدة 70 جنيهًا.