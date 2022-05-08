أسعار اللحوم اليوم الأحد 8-5-2022 في الأسواق

بعد إجازة عيد الفطر، والتي امتدت لنحو أسبوع، كانت فيها الحركة التجارية ضعيفة جدا في جميع الأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، بسبب استمرار عدد كبير من المحلات التجارية في الإغلاق خلال تلك الفترة، إلا أنه بدأت أمس السبت، في عودة الحركة مرة أخرى، وهذا ما أدى إلى تساؤل عدد كبير من المواطنين حول أسعار اللحوم اليوم، لمعرفة إذا كانت هناك أي زيادة جديدة في الأسعار بعد إجازة العيد.

ولا يتضمن البحث عن أسعار اللحوم اليوم، في محلات الجزارة فقط، بل شمل البحث عن الأسعار في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارة التموين، ومنافذ القوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية، حيث أن كل هذه المنافذ تطرح أسعار مخفضة بشكل كبير عن الأسعار في محلات الجزارة.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم الأحد 8 مايو 2022، وذلك في محال الجزارة ومنافذ وزارة الداخلية، والمجمعات الاستهلاكية، والتي جاءت كما يلي:

أسعار اللحوم اليوم في المحلات التجارية

- تراوح سعر الكيلوجرام من اللحم الكندوز ما بين 170 حتى 190 جنيهًا.

- كما تراوح سعر الكيلوجرام من اللحم البلدي، ما بين 155 حتى 165 جنيهًا.

- كما تراوح سعر الكيلوجرام من اللحم «الضاني» بين 160 حتى 180 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

- سجل سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 95 جنيهًا.

- كما استقر سعر الكيلو من الضأن الأسترالي المجمد عند 75 جنيهًا.

- واستقر أيضا سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد عند 85 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي المجمد لـ85 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الداخلية

- استقر سعر كيلوجرام من اللحم الكندوز إلى 90 جنيهًا.

- و سعر كيلوجرام من اللحم المفروم إلى 85 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلوجرام من اللحم السوداني إلى 75 جنيهًا.

- سجل سعر كيلوجرام من الكبدة المستوردة إلى 70 جنيهًا.