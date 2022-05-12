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الأوقاف تنعى وكيل مديرية المنوفية: جزاه الله خيرا عما قدم للدعوة

كتب:

إسراء سليمان
09:58 ص | الخميس 12 مايو 2022
وكيل مديرية أوقاف المنوفية

وكيل مديرية أوقاف المنوفية

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ الدكتور كمال السباعي، وكيل مديرية أوقاف المنوفية، الذي توفي صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وفاة وكيل أوقاف المنوفية

وتشيّع جنازة الدكتور كمال السباعي، وكيل مديرية أوقاف المنوفية، بعد صلاة الظهر اليوم، من قرية طملاي بمركز منوف.

الأوقاف تنعى وكيل مديرية المنوفية

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر حسابه الرسمية على تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الشيخ الدكتور كمال السباعي وكيل مديرية أوقاف المنوفية رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء عما قدم في خدمة الدعوة».

يذكر أنّ الدكتور كمال فوزي السباعي، وكيل مديرية أوقاف المنوفية، مارس عمله أمس من مكتبه، ولم ينصرف إلا بعد انتهاء جميع المهام.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.