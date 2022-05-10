مختار جمعة: إنشاء رابطة ومنصة لخريجي أكاديمية الأوقاف الدولية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنشاء رابطة ومنصة لخريجي أكاديمية الأوقاف الدولية تهدف إلى إيجاد نوع من التواصل الدائم بين الأكاديمية وخريجيها؛ لتزويدهم بكل جديد في مجال تجديد الخطاب الديني من خلال التدريب عن بعد والمشاركة الفعلية في المؤتمر الدولي الذي تعقده الوزارة وغيره من الأنشطة.

افتتاح الدورة العلمية الأولى لمسؤولي الإذاعات الإسلامية

وأضاف في تغريدتين له عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «افتتاح الدورة العلمية الأولى لنخبة متميزة من مسؤولي الإذاعات الإسلامية وكبار المذيعين بها من 21 دولة بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتنسيق مع اتحاد الإذاعات الإسلامية السبت القادم، أرحب بهم جميعا في بلدهم الثاني مصر، حللتم أهلا ونزلتم سهلا مع تمنياتي بتجربة متفردة».

الجزء العاشر من موسوعة الخطب العصرية

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجزء العاشر من موسوعة الخطب العصرية، موضحا أن موضوعاته تنوَّعت ما بين قضايا إيمانية وتربوية وأخلاقية تهدف إلى إيقاظ الضمائر وتهذيب الأخلاق، وقضايا اجتماعية تسهم في دعم وتقوية أواصر المودة والرحمة بين أبناء المجتمع، وتسهم في حفظ تماسكه وتلاحم نسيجه، وأخرى تتصل بالمعاملات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من السلوك القويم للمسلم، وقضايا وطنية تهدف إلى تقوية الانتماء الوطني والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، إضافة إلى ما لا غنى عنه من بعض خطب المناسبات، مع مراعاة السهولة واليسر، والبعد عن التكلف.

ويتناول هذا الجزء العديد من القضايا العصرية والاجتماعية المهمة؛ منها: جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع، والمفهوم الأوسع للصدقة، والتفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم، وقيمة الاحترام، والسلام مع النفس والكون، والتاجر الأمين، والصانع المتقن، والزارع المجد، والمستثمر الوطني، وإعمال العقل في فهم النص «الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا»، والمرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي، وركائز الأمن المجتمعي، ولغة القرآن والحفاظ على الهوية، ومخاطر الطلاق، إلى غير ذلك من الموضوعات المهمة التي تسهم في بناء الوعي ونشر الفكر الوسطي المستنير.

واكتملت المجموعة في عشرة أجزاء كاملة، تشكل زادا عظيمًا للأئمة والخطباء في مختلف دول العالم، وتم ترجمة بعضها، وجار ترجمة مختارات أخرى منها لعموم النفع.