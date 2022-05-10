«مختار جمعة» يكلف مديريات الأوقاف بإعداد خطة صلاة عيد الأضحى المبارك

أمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتكليف جميع مديريات الأوقاف بإعداد خطة صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة، وتحديد الإمام الأساسي والإمام الاحتياطي لكل ساحة أو مسجد من المساجد الكبرى والجامعة.

تسليم الخطة لرئيس القطاع الديني قبل نهاية شوال

وأضاف في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تسليم الخطة لرئيس القطاع الديني قبل نهاية شهر شوال لمراجعتها واعتمادها».

وكانت وزارة الأوقاف، سمحت لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، في 600 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر، بالإضافة للمساجد الكبرى مع السماح بفتح مصلى السيدات واصطحاب الأطفال.

قرارت الأوقاف في عيد الفطر

وكانت الوزارة، في عيد الفطر المبارك الماضي، اتخذت مجموعة من القرارات موضحة أن هذا جاء في إطار التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وسمحت من خلال المديريات الإقليمية بتجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك.

إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة، وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل.

وكانت قد شكلت غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات.