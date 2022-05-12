50 ألف جنيه مساعدة عاجلة من الأوقاف لأسرة وكيل أوقاف المنوفية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن صرف ‏خمسون ألف جنيه مساعدة عاجلة لأسرة الشيخ الدكتور كمال السباعي وكيل أوقاف المنوفية الذي وافته المنية فجأة فجر اليوم.

مكافأة وكيل أوقاف المنوفية

ودعا الله أن يرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته مقدما للأسرة خالص العزاء.

ونعى وزير الأوقاف وكيل مديرية أوقاف المنوفية، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الشيخ الدكتور كمال السباعي وكيل مديرية أوقاف المنوفية رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء عما قدم في خدمة الدعوة».

وفاة وكيل أوقاف المنوفية

وكان قد رحل عن عالمنا الدكتور كمال السباعي صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وستشيع جنازته، بعد صلاة الظهر من قرية طملاي بمركز منوف.

وذكر عدد من أصدقاء الراحل عبر موقع التواصل الاجتماعي أن الدكتور كمال فوزى السباعى وكيل مديرية أوقاف المنوفية، كان يمارس عمله أمس من مكتبه بشكل طبيعي.