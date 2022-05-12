صرف 4.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 305 شباب في بورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، صرفت 4 ملايين و872 ألف جنيه لـ4870 عاملا غير منتظم، منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك.

استخراج 346 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه حرفة

وأضاف الوزير، أنّ المديرية عيّنت 305 شباب، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، منهم 27 قادرون باختلاف، وجرى إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 460 شابا، منهم 9 قادرون باختلاف، فضلا عن استخراج 346 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

تفتيش 514 منشأة

وأشار السيد السنجابي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أبريل الماضي، إلى أنّ المديرية انتهت من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 514 منشأة، دوري نهاري وحملات يعمل بها 2963 عاملا، أسفر عن تحرير 27 محضرا عماليا، وعقد 4 ندوات توعية استفاد منها 76 عاملا، وبحث 5 شكاوى، فضلا عن التفتيش على 101 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 13 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد ندوة توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 10 عمال.

دورات تدريبية على مهن حرفية

وأضاف أنّ المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 59 شكوى، وجرى تسوية 10 وحفظ 7 منها، وإحالة 8 شكاوى للمحكمة العمالية، و3 شكاوى لجهات أخرى، وما زالت 31 شكوى تحت البحث والدراسة، وفي مجال التدريب المهني، نفذت المديرية دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ11 متدربة.