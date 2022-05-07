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«القوى العاملة» تنعى شهداء حادث غرب سيناء الإرهابي: دماؤهم لن تذهب سدى

كتب:

ماهر هنداوي
08:56 م | السبت 07 مايو 2022
محمد سعفان

محمد سعفان

نعى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وجميع العاملين بالديوان العام للوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة، وعمال مصر، شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة.

وزير القوى العاملة يدين الحادث الإرهابي 

وأدان وزير القوى العاملة، الحادث الإرهابي، مؤكدا أن دماء الشهداء الطاهرة لن تذهب سدى ولن ينجح الظلاميون في العبث بمقدرات أبنائنا ومستقبلهم، مشددا على أن مثل تلك الجرائم الإرهابية الخسيسة لن تحبط المصريين، بل تزيد من عزيمة مصر وأبنائها وإصرارهم على التكاتف خلف القيادة السياسية، وأجهزة الجيش والشرطة من أجل القضاء على ذيول الإرهاب والتطرف ودحره والقضاء عليه نهائيًا، والاستمرار في مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية التي تسير فيها الدولة المصرية.

«سعفان» يقدم التعازي لأهالي الشهداء 

وقال الوزير، إن الشهداء اختارهم المولى عز وجل لينضموا إلى صفوف الشهداء الأحياء في جنة النعيم، مقدما التعازى لأسر شهداء الوطن الأبرار داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الصبر والرضى، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.