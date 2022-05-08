وزير القوى العاملة يتابع طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية 

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، لحظيا على مدار اليوم الأحد وغدا الاثنين، سير عملية تلقي طلبات الترشح للمرحلة الأولى من الانتخابات النقابية العمالية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة.

قال أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة في الدقهلية، إن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمكتب عمل المنصورة بشارع السلطان سليم المختلط عمارة الامشاطي، مشيرا إلى أن سير عملية قبول الطلبات يتم في سهولة ويسر بما يحقق رضا المتقدمين، ولم يتم مواجهة أي عقبات أو مشكلات أمام العملية في اليوم الأول.

8 منافذ لاستلام طلبات 44 لجنة نقابية في الدقهلية

وأوضح مدير المديرية، أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقى الطلبات، وتقسيم التصنيفات النقابية على 8 منافذ يتم من خلالها استلام طلبات 44 لجنة نقابية، مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفق المشروعات الإنتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك.

وفي نفس السياق، أشار الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة في سوهاج، إلى أن المديرية بدأت في استقبال طلبات الترشح من المتقدمين بالمقر الذي تم إعداده وتجهيزه بمقر ديوان عام المديرية بشارع أسيوط بجوار محكمة الأسرة لـ 42 لجنة نقابية عبر 10 منافذ بالقاعة الكبرى بالديوان، مؤكداً أن سير عملية تلقي الطلبات يتم في سهولة ويسر بما يحقق رضا المتقدمين، ولم يتم مواجهة أي عقبات أو مشكلات أمام العملية في اليوم الأول.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم تجهيز المقر لبدء تلقي الطلبات، وتقسيم اللجان وفق التصنيفات النقابية المحددة للمرحلة الأولى، مع تسجيل الطلبات على المنظومة الرقمية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات على المنظمات النقابية وفق المشروعات الانتخابية المقدمة منها للإدارة المختصة بذلك.

تجهيز 4 مقار لاستقبال طلبات الترشح في الشرقية

قال أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة في الشرقية، أنه منذ صباح اليوم بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات النقابية العمالية، وتم تجهيز 4 مقار لاستقبال الطلبات في الزقازيق، والعاشر من رمضان، وفاقوس، وبلبيس، مشيرا إلى أنه تم توافد عدد كبير للترشح ولم تواجه عملية تلقي الطلبات أي معوقات أو مشكلات.