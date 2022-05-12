بعد القبض على مستريح أسوان.. تعرف على العقوبة المنتظرة

بعد إلقاء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مساء أمس، الأربعاء، القبض على مستريح أسوان الشهير بـ «مصطفى البنك»، أثناء هروبه واختبائه في إحدى المناطق الجبلية في مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، بسبب اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 500 مليون جنيه، «الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة للعقوبة المنتظرة لمستريح أسوان.

بالتفاصيل.. العقوبة المنتظرة لمستريح أسوان بعد القبض عليه

يقول ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن العقوبة التي تنتظر مستريح أسوان هي من 3 إلى 5 سنوات، حيث إنه في حالة إذا كانت القضية نصب يحصل المتهم على عقوبة أقصاها مدة حبس 3 سنوات وذلك طبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات.

وأضاف «سيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه في حال إذا المتهم يمتلك شركة نصب من خلالها على المواطنين هنا ستحكم عليه المحكمة الاقتصادية بعقوبة تصل إلى 5 سنوات، متابعاً: «قد يعتقد بعض المواطنون أن المتهمين في مثل تلك القضايا يحصلون على عقوبات لسنوات طويلة، ولكن الحقيقة أن العقوبة المنتظرة من 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى».

وأشار المحامي بالنقض إلى أن ظاهرة المستريح انتشرت خلال الفترة الماضية في أكثر من محافظة على مستوى أنحاء الجمهورية، وكان من أبرزها سيدة تدعى «نجلاء الأمير» في محافظة بني سويف، وتم ضبط غيرها في العديد من المحافظات مثل المنوفية والقاهرة.

وكانت البداية بوصول عدة بلاغات إلى الجهات الأمنية أفادت هروب مستريح أسوان الشهير بـ «مصطفى البنك» بعد استيلائه على أموال من المواطنين وصلت إلى 500 مليون جنيه بغرض استثمارها وتشغيلها، وتبين أنه لديه 35 عاماً، ويعمل سائقاً لتوك توك، كما أنه سبق الحكم عليه في العديد من القضايا الجنائية وتم حبسه فيها، بالإضافة إلى أنه خرج من السجن مؤخراً ثم بدأ في النصب والاحتيال على المواطنين.