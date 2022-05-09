تفاصيل إطلاق نار على مستريح أسوان الجديد.. احتكر سوق المواشي بـ«الوعدة»

«المستريح» لقب انتشر كثيرا خلال الفترة الماضية، خاصة في صعيد مصر، إذ يلعب على أطماع البعض ويقنعهم بتحقيق الربح السريع والسهل، ليجمع منهم الأموال ويفر هاربا، ثم تتوالى البلاغات ضده، غير أن ما حدث هذه المرة بمحافظة أسوان جاء مختلفا تماما، حيث أضيفت واقعتي قتل وإصابة لقضية تتعلق بـ«مستريح» جديد.

العثور على جثة ومصاب بمقابر القرية

تعود تفاصيل الواقعة إلى قرية الغنيمية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، والتي شهدت مصرع شخص وإصابة آخر بطلقات نارية.

وتلقى مدير أمن اسوان بلاغا مفاده العثور على جثة شخص وإصابة آخر داخل مدافن قرية الغنيمية بمركز إدفو، ونُقل المصاب لمستشفى أسوان الجامعي لإسعافه، وأجريت له التحاليل الطبية اللازمة، وخضع لجراحة عاجلة لاستخراج الطلقات النارية من جسده، فيما نُقلت جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى أسوان العام.

كشف هويتي المصاب والقتيل

وتبين أن المصاب هو «مستريح» أسوان الجديد الذي يستخدم نظام «الوعدة» في عمليات النصب، وهي شراء المواشي بنظام الأجل، وسداد القيمة المتفق عليها بعد مدة زمنية، ولكن بسعر مضاعفعن القيمة الفعلية.

كما تبين، أن «المستريح» احتكر المواشي داخل القرية، حتى لم يجد أهل القرية مواش للبيع والشراء داخل سوق القرية الأسبوعي، والمسمى بـ«سوق الأربعاء».

أما الجثة فلأحد أعوانه، ويدعى عبيدي خيري. وحُرر محضر بالواقعة، وبدأت التحريات لكشف ملابسات الحادث.