مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-5-2022 في محافظات مصر

بشكل يومي، توضح الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواعيد ومواقيت الصلاة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، من خلال موقعها الرسمي، حيث إنها دائما ما تمثل عملية بحث واسعة للشريحة كبيرة من المسلمين، إذ تساعد المصلين على المحافظة على مواعيد أداء الفرائض.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 13 مايو من عام 2022، وذلك بناء على الصفحة الرسمية للهيئة المساحة المصرية، تكشفها «الوطن» من خلال هذا التقرير، في عدد من مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:25 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.41 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:09 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:24 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:367 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:48 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

-موعد أذان الفجر: الساعة 03:22 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:43 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:12 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:33 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:36 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:0 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:33 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:19 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:330 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:56 مساءً.