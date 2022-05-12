مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21-5-2022 في محافظات مصر

تواصل الهيئة العامة للمساحة المصرية، الإعلان يوميا عن مواعيد ومواقيت الصلاة، في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، خاصة أنها تمثل عملية بحث واسعة من جانب المسلمين، من خلال محركات البحث المختلفة؛ إذ أنها تساعد المصلين في المحافظة على مواعيد أداء الفرائض.

وعن مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 12 مايو من عام 2022، وفقا للهيئة المساحة المصرية، تكشفها «الوطن» خلال هذا التقرير، في عدد من محافظات ومدن مصر، وجاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:27 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:37 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:47 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:16 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:25 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:49 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.39 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:05 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:25 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:42 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:37 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:35 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:34 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:48 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:18 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:30 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:51 مساءً.