يبحث الملايين عن الطلاب عن كيفية وطرق التسجيل في بنك المعرفة المصري لطلاب الجامعات 2022.

وتستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 .

وأكد عدد من رؤساء الجامعات على إتاحة الاختبارات والتدريبات المختلفة أمام الطلاب عبر مواقع المنصات التعليمية المختلفة الخاصة بالدراسات العلمية والتي يطلع الطلاب من خلالها على ملايين الكتب.

خطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري لطلاب الجامعات

وأوضحت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، خطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري لطلاب الجامعات 2022، وذلك للتيسير على الطلاب وسرعة الوصول إلى المعلومات التي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة، ما سيؤدي إلى تحسين مستواهم الدراسي والجامعي والمواكبة مع متطليات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، خطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري لطلاب الجامعات، كما يلي:

طرق التسجيل في بنك المعرفة المصري 2022

- الدخول إلى موقع بنك المعرفة المصري 2022 المتاح عبر شبكة الإنترنت من خلال رابط بنك المعرفة

- بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسيسة لموقع بنك المعرفة، يجد الطالب أعلى الصفحة على يمين الشاشة أيقونة، وبالضغط عليها سيجد نفسه أمام خيارين سواء الدخول إلى حسابه الرسمي أو التسجيل لحساب جديد.

- بعد الدخول، سيحدد الطالب الحساب الذي يرغب في تسجيله والالتحاق به.

- في حالة تسجيل طالب جديد، سيتطلب ذلك عدد من البيانات الخاصة به، تتمثل في الآتي :

- الاسم الأول والأخير.

- البريد الإلكتروني الشخصي للطالب، للمراسلة.

- رقم الهاتف الشخصي.

- رقم بطاقة الرقم القومي.

- تاريخ الميلاد الشخصي.

وبعد اتمام إدخال البيانات السابقة، سيكون على الطالب اتباع الخطوات السابق ذكرها للدخول إلى بنك المعرفة.