رئيس دار «نهضة مصر»: وفّرنا 120 كتاباً تفاعلياً لمختلف المراحل على بنك المعرفة المصرى

أكدت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة «دار نهضة مصر للنشر»، أنه لا يمكن إلغاء الكتاب الورقى فى العالم وليس بمصر فقط، موضحة أن الدار عملت على توفير ما يقرب من 120 كتاباً تفاعلياً لمختلف المراحل التعليمية، حتى يستفيد الطلاب من الناحية التكنولوجية. وأضافت «داليا» فى حوارها لـ«الوطن»، أن الدار تشارك وزارة التربية والتعليم، ليس فى طباعة ونشر الكتب فقط، بل فى تأليفها وفق الإطار العام الذى تضعه للمناهج.. وإلى نص الحوار:

ماذا عن آليات التنسيق مع وزارة التربية والتعليم؟

- نُنسّق دائماً مع الوزارة، لأن لديها رؤية فى تخريج طالب بمواصفات وتركيبة شخصية معينة، والرؤية هى طالب متطور ومتجدّد، لديه مهارات وأخلاق وعلم، وهى تركيبة إنسانية مختلفة، وعلى أساس ذلك تُعد إطاراً أساسياً للمناهج، بالتنسيق مع مركز تطوير المناهج، وخبراء التربية، ثم يتم إعداد الكتب وفق هذا النهج.

هل تشارك الدار فى تأليف الكتب، أم تكتفى بطباعتها ونشرها؟

- نشارك فى تأليف الكتب، خاصة فى المناهج الجديدة التى تركز على كيفية خلق جيل جديد قادر على التعلم وليس التعليم، فتبدأ الكتب بتعريف الطالب بنفسه ثم يكتشف العالم من حوله، وعلى أساس ذلك يتم عمل ورش لمجموعة كبيرة من المتخصّصين فى المادة وعلم التربية وعلم النفس حول كيفية إعداد المقرر الدراسى وتقييم الطالب.

كيف يتم وضع المقرّر الدراسى بأساليب جذابة؟

- نُقسّم الكتاب إلى 4 محاور، ونحرص على استخدام القصص والنصوص المعلوماتية والأنشطة التفاعلية والتقييم التكوينى فى كل محور، وتتم مراعاة التصميم والألوان والرسومات التى تتناسب مع المرحلة العمرية، فتجذب الطلبة إلى المحتوى المقدّم.

هل الدار مسئولة عن طباعة جميع الكتب الدراسية؟

- لا، نحن نقوم بتأليف وإنتاج مناهج اللغة العربية والتربية الدينية «الإسلامية والمسيحية» ومنهج القيم واحترام الآخر من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى، وسنقوم العام المقبل بتقديم هذه المواد للصف الخامس الابتدائى، ونُعد دائماً دليلاً يُسمى دليل المعلم فى كل مقرر دراسى، لتعليمه كيفية تدريس المادة، ثم تدريب المدربين فى الوزارة على تدريس المناهج الجديدة.

ماذا عن قرار رفع الكتب إلكترونياً؟

- تعاونت الدار مع وزارة التعليم منذ عدة أعوام فى توفير كل المناهج الدراسية للتعليم ما قبل الجامعى فى شكل مناهج تفاعلية على بنك المعرفة المصرى، ووفّرت ما يقرب من 120 كتاباً تفاعلياً، لأن التكنولوجيا أصبحت جزءاً مهماً فى الحياة.

هل سيتم إلغاء الكتاب الورقى؟

- لا.. الكتاب الورقى لن يُلغى، ليس فى مصر فقط بل فى العالم أجمع، ولكن يمكن الاستغناء عنه فى مراحل معينة مثل الثانوية، لأن الطالب يتمكن من استخدام التكنولوجيا بشكل كبير، ووزارة التربية والتعليم توفر له الأجهزة الخاصة بذلك، لكن لا يمكن إلغاء الكتاب الورقى للمرحلة الابتدائية، لأن استخدام التكنولوجيا لفترات طويلة ليس صحياً، فالتعليم المدمج هو أفضل حل للطالب فى سن المرحلة الابتدائية.

ما أفضل وسيلة، هل الإلكترونى أم الورقى؟

- ازدواجية الوسيلة هى الأفضل، فلا بد من توافر الكتب الورقية والإلكترونية، فالتركيز على الإلكترونى وحده يخلق حالة من التوحّد لدى الطالب، والاحتكاك البشرى مطلوب فى الفصل، لأنه يخلق مواقف إنسانية، وهى جزء من التطور النفسى للطالب.

تأسيس أكاديمية

أسّسنا أكاديمية تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لتعلم فنون الطباعة، وتقبل سنوياً أكثر من 400 طالب، ويحصل الطالب على شهادة معتمَدة تخصّص طباعة، كما أنتجنا محتوى علمياً إلكترونياً، مثل منهج الطاقة المتجدّدة، بالتنسيق مع هيئة المعونة الأمريكية ووزارة التعليم.