«التعليم» تعلن توفير حساب شخصي لطلاب «رابعة ابتدائي» لمراجعة الدروس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التكنولوجيا تعد من أهم الأشياء في العالم حالياً ومن أهم استخدامتها أنها تخدم مجتمعات هادفة للتقدم وقد لعبت التكنولوجيا دوراً كبيراً في تيسير عملية التعلم أثناء فترة كورونا وبالتالي ينبغي استمرارية جعلها عنصر أساسي في تعليم الطلاب.

«شوقي»: الحساب الشخصي يوفر تجربة تعليمية فريدة يستمتع بها التلميذ

وأضاف «شوقي» كل هذه الأمرو يوفرها برامج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي الـ«Techbook»، موضحاً أنه يوفر تجربة تعليمية فريدة يستمتع بها التلميذ ويطور مهاراته اللغوية من خلال تدوين الملاحظات على حسابه الشخصي، ويستطيع أيضاً تحديد المعلومات الأساسية من النصوص وتكوين روابط بين المعلومات من خلال خاصية التظليل.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن الحساب الشخصي يساعد على البحث عن معانى الكلمات والمصطلحات من خلال أستخدام القاموس، مؤكداً أن الطالب يمكنه الاستمتاع بالتجربة التعليمية من خلال بنك المعرفة المصري.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم توفير مراجعات مكثفة لطلاب الصف الأول الإعدادي على قناة مدرستنا.

لمتابعة دروس اللغة العربية :

https://bit.ly/36eVJ7x

لمتابعة دروس اللغة الإنجليزية :

https://bit.ly/3i1OqTG

لمتابعة دروس الدراسات الاجتماعية :

https://bit.ly/3J6FSGZ

لمتابعة دروس الرياضيات :

https://bit.ly/3MMFvmU

لمتابعة دروس الرياضيات باللغة الإنجليزية :

https://bit.ly/35KOlkJ

لمتابعة دروس العلوم :

https://bit.ly/3tPrPyT

لمتابعة دروس العلوم باللغة الإنجليزية :

https://bit.ly/3tXSOsq