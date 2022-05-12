وزيرة البيئة تشارك في اجتماعات كوبنهاجن لبحث قضايا تغير المناخ

شهد صباح اليوم، نشاطا مكثفا للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بوصفها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، خلال مشاركتها في فعاليات اجتماع كوبنهاجن لبحث قضايا التكيف والتخفيف والتمويل لقضايا المناخ في العالم، ضمن الوفد الرسمي المصري، حيث شاركت في الاجتماع الثلاثي الذي عقده سامح شكري وزير الخارجية المصري، على هامش الاجتماع الوزاري، مع ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ الحالي COP26 ووزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي «دان يورجنسن».

وفود من 50 دولة

كما شاركت «فؤاد»، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري رفيع المستوى والذي شهد حضور وزراء ورؤساء وفود أكثر من 50 دولة و«سلوين هارت»، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة و«باتريشيا إسبينوزا»، رئيس اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

واستعرض وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر المناخ المقبل COP27 خلال كلمته الافتتاحية، استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر، وحرص مصر على التشاور مع كافة الأطراف للاستماع لرؤاهم وشواغلهم والخروج بمؤتمر متوازن يراعي متطلبات الجميع.

3 مجموعات عمل لخلق مناقشات مفتوحة

وتشارك وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27 في الجلسة الأولى للتكيف برئاسة مصر، والتي تم خلالها تكوين 3 مجموعات عمل، بهدف خلق مناقشات مفتوحة وصريحة بين المشاركين، والتركيز على تحقيق أقصى قدر من التقدم نحو حلول مشتركة، من خلال العمل المشترك لبحث سبل تنفيذ إجراءات المناخ الشاملة، مع الوضع في الاعتبار دمج النوع، والمجتمعات المحلية والشباب، وتحقيق الانتقال العادل.

جدير بالذكر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجهت أمس إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ضمن الوفد الرسمي لمصر برئاسة وزير الخارجية لحضور مؤتمر الاجتماع الوزاري المنعقد بدولة الدنمارك في الفترة من 12 إلى 13 مايو الجاري بحضور وفدين من وزراتي الخارجية والبيئة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات غير الرسمية بين الرئاسة البريطانية لمؤتمر المناخ Cop 26 والرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ 27 COP للموضوعات الخاصة بقضية التغيرات المناخية والتي تتضمن موضوعات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار والمرتبطة بقضية المناخ، بحضور ما يقرب من 50 وزيرا معنى بشئون البيئة في العالم.