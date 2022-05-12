دموع الاشتياق سبقت الزغاريد.. 363 مواطنا يفوزون في قرعة الحج 2022 بالقليوبية

أجرت مديرية أمن القليوبية، قرعة الحج 2022، داخل نادى الشرطة في مدينة بنها، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمواطنين، إذ تقدم للقرعة هذا العام 3174 مواطنا، اختير منهم 363 شخصا، بما يتوافق مع إجمالي عدد التأشيرات المخصصة لمحافظة القليوبية.

تخصيص 3% لكبار السن

أعلنت مديرية أمن القليوبية، تخصيص نسبة 3% فقط، من حصة المحافظة للحج هذا العام، للمسنين فوق 70 سنة، بالإضافة إلى تخصيص 5% فقط احتياطي، واختيار 182 مواطنا، ضمن نسبة 50% إحتياطيا.

وأوضحت أن قرعة الحج 2022، في القليوبية، تمت عملية الاختيار فيها، عن طريق الكمبيوتر، بدون أي تدخل بشري، فى احتفالية خاصة أقامتها المديرية.

بهجة بين الفائزين

سادت حالة من البهجة بين المتقدمين لـ قرعة الحج 2022، وسبقت دموع الاشتياق لزيارة بيت الله الحرام، زغاريد الفرحة، فور إعلان الأسماء، بعد إجراء القرعة عبر الكمبيوتر، وتبادل الحاضرين التهاني.

وأعربت قيادات مديرية الأمن، المشاركة في القرعة، بحضور اللواء غالب مصطفي مدير امن القليوبية، عن أمنياتهم القلبية لمن لم يحالفهم الحظ، بأن يوفقهم الله في المرات المقبلة، مشيرين إلى أن الفرص الكثيرة قادمة، والله يختار من يريد لزيارة بيته الحرام، لافتين إلى أن وزارة الداخلية سهلت كل الإجراءات للفائزين من الآن، وحتى السفر.

توفير كل سبل الرعاية للحجاج

وأكدت القيادات الأمنية، توفير كل سبل الدعم والرعاية، للتمتع بأداء مناسك الحج، وكذلك التواصل المستمر مع الحجاج، لحين عودتهم إلى أرض الوطن سالمين، مطالبين الحجاج بالدعاء لمصر، وهم يؤدون مناسك الحج هذا العام، وأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء، متمنين لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وأن يعودوا سالمين إلى أرض الوطن.