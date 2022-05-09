يشتاق الكثير من المسلمين لزيارة بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج والعمرة المقدسة، بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، وبعد إعلان المملكة العربية السعودية بدء استقبال الوافدين لأداء مناسك العمرة والحج، بدأت وزارة الداخلية في تنظيم قرعة الحج لهذا العام، لذلك ينتظر الآلاف في مصر مواعيد إجراء قرعة الحج 2022 في جميع المحافظات.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع «الوطن» للإجابة على تساؤلات القراء، نعرض في السطور التالية مواعيد إجراء قرعة الحج 2022 في جميع المحافظات التي تنظمها وزارة الداخلية المصرية في مديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، وفق البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، والتي جاءت كما يلي:

مواعيد إجراء قرعة الحج 2022 في جميع المحافظات

ووفق البيان الصادر من وزارة الداخلية، انتهى تقديم طلبات لحج القرعة الجمعة الماضي الموافق 6 مايو الحالي، على أن يكون موعد إجراء قرعة الحج 2022 في جميع المحافظات في الفترة بين الثلاثاء 10 مايو 2022 وحتى السبت 14 من الشهر ذاته، وهي على النحو التالي:

الثلاثاء 10 مايو

يتم إجراء القرعة يوم الثلاثاء 10 مايو في مديريات أمن: «أسوان، الوادي الجديد، الفيوم، الشرقية، دمياط، مطروح، والبحر الأحمر».

الأربعاء 11 مايو

وبحسب البيان يتم إجراء قرعة الحج بمديريات أمن: «الأقصر، أسيوط، الجيزة، الدقهلية، بورسعيد، الإسكندرية، وجنوب سيناء» الأربعاء 11 مايو.

الخميس 12 مايو

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «قنا، المنيا، القليوبية، الغربية، الإسماعيلية، البحيرة، وشمال سيناء» يوم الخميس 12 مايو.

السبت 14 مايو

وفي مديريات أمن «سوهاج، بني سويف، المنوفية، كفر الشيخ، السويس، والقاهرة» تجري قرعة الحج يوم السبت 14 مايو.

يذكر أنّ المملكة العربية السعودية وضعت بعض الاشتراطات الخاصة بالحجاج القادمين من خارج المملكة، وهي حصولهم على الجرعة الثالثة المنشطة للقاح كورونا المعتمد، والخضوع لمسحة كورونا قبل السفر بـ 72 ساعة كحد أقصي.