«محلية النواب» تطلب حصرا شاملا لإيرادات جمعيات نقل الركاب بالمحافظات

طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافاة اللجنة بحصر شامل ودقيق لإيرادات جمعيات نقل الركاب بمحافظات الجمهورية، وذلك لبحث تنمية موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

إيرادات جمعيات نقل الركاب

وأكد النائب محمد الحسيني، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023 لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة التنمية المحلية، ضرورة نزول الجهات التنفيذية إلى الأرض لمتابعة العمل وتعظيم ما يحقق أرباحا وبحث كيفية تعظيم موارد الجمعيات الأخرى بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.

الاعتمادات المالية

وطالب رئيس الاجتماع بتشديد الرقابة على الباب الثانى الخاص بالخدمات، قائلا: «يوجد عليه الكثير من الملاحظات، ومن ثم يجب تشديد الرقابة على هذا الباب على وجه التحديد، لضبط المنظومة بصورة كبيرة، وتوجيه الاعتمادات المالية في أماكنها المخصصة، لتحسين مستوى الخدمة على الأرض، وعدم فتح الباب أمام إنفاق هذه المخصصات في غير مصارفها الشرعية».

واستعرض اللواء رزق علي مصطفى، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، موازنة الهيئة للعام المالي 2022 / 2023، قائلا: «تبلغ 3 مليارات جنيه، الباب الأول الأجور يبلغ 57% من إجمالى المخصصات، والباب الثاني الخاص بالخدمات والصيانة يبلغ 43%من إجمالي المخصصات».

استهلاك سولار وزيوت

واستكمل رئيس مجلس إدارة الهيئة: «لدينا في القاهرة الكبرى 230 خط أتوبيس، ويتم تنظيم عدد من الرحلات تبلغ 313 ألف كيلو متر يوميا، وهذا يعنى أن الأتوبيسات تستهلك سولارا وزيوتا وخدمات، ما يمثل حملا كبيرا، ويوميا نتابع استهلاك السولار بناء على عدد الكيلو مترات».

ولفت «مصطفى» إلى أن أسعار البطاريات تصل لثلاثة آلاف جنيه، والإطار الواحد يصل لـ7 آلاف جنيه، ويسير 125 ألف كيلو متر، كما أن أسعار الزيوت مرتفعة، وتكلفة طباعة التذاكر تبلغ 3 ملايين جنيه.