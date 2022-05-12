وزير العدل: قانون الشهر العقاري الجديد يقدم حزمة من التسهيلات

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم، مجمع الخدمات الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، وتفقد مركز استخراج بيانات الرفع المساحي الرقمي، اتساقًا مع اتجاهات الدولة المصرية في التيسير على المواطن تماشيًا مع نهضة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فجاءت تعديلات قانون الشهر العقاري من أجل إعادة التوازن مع متغيرات الواقع، ما يؤدي إلى تسجيل ملكياتهم العقارية من أجل حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.

وقال «مروان»، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاحه لمجمع الخدمات الرقمية للشهر العقاري، إنّ خطوات الحصول على الرفع المساحي الرقمي للمواطن تكون بإحدى الطرق الإلكترونية أو الورقية، إلكترونيًا عن طريق البوابة الإلكترونية للتسجيل المساحي العقاري، وتصدر البوابة الرقم الكودي الخاص لاستخدامه في استكمال إجراءات مراحل الطلب، ويكون مرفقًا بكل المستندات الخاصة بالرفع المساحي، وتقدم هذه الخدمة مجانًا.

وأضاف وزير العدل، أنّ من الممكن أيضًا التسجيل ورقيًا من أجل الحصول على الرفع المساحي الرقمي، وذلك عن طريق طلب الرفع المساحي، الموجود بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطن، ثم يحصل على رقم كودي لاستخدامه في استكمال الإجراءات اللازمة لمراحل الطلب، منوهًا بأن هذه الخمة تقدم بشكل مجاني للمواطن.

تسهيلات قانون الشهر العقاري الجديد

وكشف الوزير أن تعديل قانون الشهر العقاري الجديد تناول حزمة من التيسيرات، وهي عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط التسجيل، وإلغاء مرحلة «مقبول الشهر» والإكتفاء بمرحلة «صالح الشهر»، ووضع سقف زمني لإجراءات التسجيل 37 يومًا كحد أقصى، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

وتابع: «نطلب من السادة المواطنين بالتسجيل للشهر العقاري، فنحن نعمل جاهدين تحت توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة الخدمات التسهيلية للمواطن»، موضحًا أن تسهيلات التسجيل بالشهر العقاري مقدمة بالتعاون مع أغلب الوزارات المعنية كوزراة الاتصالات والتخطيط.

وأوضح وزير العدل، أن المقر الذى يتم افتتاحه اليوم يعد ثانى المقرات النوعية التي يتم افتتاحها، وسبقه مقر سيتي ستارز بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى تلك المقرات الجديدة تقدم خدماتها للمواطنين من الراغبين في تسجيل العقارى، سواء إلكترونيًا أو يدويًا، والتى تتضمن خدمات الاستعلام وبيانات رفع المساحة.